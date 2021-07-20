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Олимпиада в Токио

Украинский легкоатлет Главан пропустит Олимпиаду в Токио из-за дисквалификации

CAS увеличил бронзовому призеру чемпионата мира - 2016 срок дисквалификации до трех лет

ТАСС, 20 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации украинскому ходоку Игорю Главану до трех лет за употребление допинга, в связи с чем он пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Также CAS аннулирует результаты украинца с 25 июля 2017 года, когда в его организме обнаружили запрещенные препараты. Главана в олимпийской сборной Украины заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом рейтинге следом за дисквалифицированным украинцем.

Главану 30 лет, на его счету бронзовая медаль чемпионата мира 2016 года (50 км) и серебро Универсиады в Казани в 2013 году (50 км).

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Олимпиада в Токио
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