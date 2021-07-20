Поздняков: ОКР готов оказывать всестороннее содействие по продвижению самбо в мире

ТАСС, 20 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) готов оказывать содействие в работе по продвижению самбо в мире, которую ведет Международная федерация самбо (FIAS). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

Во вторник FIAS получила полноценное признание Международного олимпийского комитета. Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

"Конечно, для этого популярного в нашей стране вида единоборств и для олимпийского движения в целом полноценное признание МОК - важное событие. С чем я коллег искренне поздравляю. Самбо поступательно, шаг за шагом, двигается к представительству в программе Олимпийских игр. Международная федерация ведет очень интенсивную работу по продвижению вида спорта в мире, все больше стран активно его развивают, - сказал Поздняков. - Направление выбрано совершенно правильное, мы на протяжении последних лет тесно и плодотворно сотрудничаем, в частности, в рамках участия самбо в Европейских играх. ОКР готов оказывать всестороннее содействие и в будущем, чтобы как можно скорее в России появились первые олимпийские чемпионы по самбо".

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.