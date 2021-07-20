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Хоккей с мячом

Федерация хоккея с мячом России хочет принять чемпионаты мира 2023 и 2024 годов

Турнир 2021 года пройдет в Иркутске, а 2022-го - в Сыктывкаре

ТАСС, 20 июля. Федерация хоккея с мячом России высказала заинтересованность в проведении чемпионатов мира 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бенди (FIB).

Отмечается, что FIB определит хозяев турниров позднее. Если международная федерация примет решение в пользу России, то женский чемпионат мира того же года может пройти в Швеции, Финляндии или Норвегии.

С 11 по 17 октября Иркутск примет чемпионат мира текущего года, в 2022 году мировое первенство пройдет в Сыктывкаре.

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Хоккей с мячом
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