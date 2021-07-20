Федерация хоккея с мячом России хочет принять чемпионаты мира 2023 и 2024 годов

ТАСС, 20 июля. Федерация хоккея с мячом России высказала заинтересованность в проведении чемпионатов мира 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бенди (FIB).

Отмечается, что FIB определит хозяев турниров позднее. Если международная федерация примет решение в пользу России, то женский чемпионат мира того же года может пройти в Швеции, Финляндии или Норвегии.

С 11 по 17 октября Иркутск примет чемпионат мира текущего года, в 2022 году мировое первенство пройдет в Сыктывкаре.