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Олимпиада в Токио

Теннисист Рублев заявил, что ставит турниры Большого шлема выше Олимпиады

Российский спортсмен считает Новака Джоковича фаворитом предстоящего олимпийского турнира

ТАСС, 21 июля. Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев заявил, что для его карьеры турниры Большого шлема важнее, чем Олимпиада. Комментарий спортсмена приводит телеканал "Матч ТВ".

В мужском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют россияне Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

"Все наши ребята буду играть на Олимпиаде: и Даня, и Карен, и я. Это совершенно разные чувства, разные эмоции, если брать, что важнее для болельщиков спорта, то это, конечно, Олимпиада, для моей карьеры важнее турнир Большого шлема, - сказал Рублев. - Это разное, такое нельзя сравнивать, личное и командное не сравнивают, уровень Олимпийских игр без больших игроков можно сравнить с Уимблдоном в этом году, из топ-10 снялись только двое. [Новак] Джокович не упустит возможность выиграть золото после того, как на Игры не поехали Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Все остальные топ-10 играют, что касается меня, я хочу играть все три разряда".

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он четырежды доходил до четвертьфинала.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля.

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