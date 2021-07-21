Николь Хевертц избрана вице-президентом Международного олимпийского комитета

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Николь Хевертц из Арубы избрана вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято на 138-й сессии МОК, которая проходит в среду в Токио.

Хевертц была единственным кандидатом на этот пост. Бывшая синхронистка является членом МОК с 2006 года, в последние годы она входила в исполком организации. В 2018 году Хевертц возглавляла комиссию МОК по допуску российских спортсменов на зимние Игры в Пхёнчхане.

Швейцарец Денис Освальд, известный по работе главой дисциплинарной комиссии, избран в исполком МОК. Вместе с ним в руководящий орган вошла норвежка Кристин Клостер-Осен, которая до последнего времени возглавляла комиссию по проведению зимних Игр.

Во время сессии членами МОК были переизбраны Октавиан Морариу (Румыния), Бернард Райзман (Бразилия), Микаэла Кохуангко-Яворски (Филиппины), Пол Тергат (Кения) и Дагмавит Гирмай Берхане (Эфиопия).