Шварц: состав ФК "Динамо" на сезон пока не полностью сформирован

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Состав московского футбольного клуба "Динамо" пока не полностью сформирован, работа по усилению команды продолжается. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

"Динамо" в первом туре нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях сыграет с "Ростовом", встреча пройдет 23 июля на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"У нас достаточно молодая команда, и приоритет - в развитии молодой команды. Каждый в тренерском штабе амбициозен, мы хотим добиваться максимальных результатов. Но пока не можем говорить о целях на сезон, потому что состав не сформирован на 100 процентов", - отметил Шварц.

"Сложно сказать, сколько новичков мы еще ждем, мы находимся в полной связи с менеджментом. Работа ведется по составу, который мы хотим видеть, рассматриваем игроков, которые способны усилить команду, - рассказал наставник "Динамо". - Нужно набраться терпения и времени, после чего можно понять что-то по трансферам. И во время зимней паузы игрок мог прийти и усилить команду, влиться в коллектив".

Этим летом в "Динамо" перешли уругваец Диего Лаксальт из итальянского "Милана" и парагваец Фабиан Бальбуэна, у которого завершился контракт с английским "Вест Хэмом".

"Я очень доволен, как укомплектована оборона. Мы проделали хорошую работу. Для нас непринципиально было иметь трех испаноязычных игроков в обороне, но скаутский отдел нашел таких игроков, они вливаются в коллектив. [Гильермо] Варела довольно долгое время в команде, Бальбуэна и Лаксальт смогут влиться легче благодаря этому", - добавил специалист.