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Олимпиада в Токио

Гимнаст Аблязин заявил, что не чувствует нервозности перед Олимпиадой

Спортсмен является пятикратным призером олимпийских соревнований

ТАСС, 21 июля. Пятикратный призер Олимпийских игр российский гимнаст Денис Аблязин не испытывает волнения перед стартом Олимпийских игр в Токио. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

Для Аблязина предстоящие Игры станут третьими в профессиональной карьере. В Токио гимнаст выступит в опорном прыжке, на кольцах, а также в вольных упражнениях.

"Нервозности нет, это уже моя третья Олимпиада, так что опыт имеется, - сказал Аблязин. - Меня не волнуют трудности, связанные с ограничениями из-за коронавируса, моя задача хорошо выступить, а все остальное меня мало касается".

Олимпийские соревнования по спортивной гимнастике пройдут с 24 июля по 3 августа .

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