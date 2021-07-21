Гимнаст Аблязин заявил, что не чувствует нервозности перед Олимпиадой

ТАСС, 21 июля. Пятикратный призер Олимпийских игр российский гимнаст Денис Аблязин не испытывает волнения перед стартом Олимпийских игр в Токио. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".

Для Аблязина предстоящие Игры станут третьими в профессиональной карьере. В Токио гимнаст выступит в опорном прыжке, на кольцах, а также в вольных упражнениях.

"Нервозности нет, это уже моя третья Олимпиада, так что опыт имеется, - сказал Аблязин. - Меня не волнуют трудности, связанные с ограничениями из-за коронавируса, моя задача хорошо выступить, а все остальное меня мало касается".

Олимпийские соревнования по спортивной гимнастике пройдут с 24 июля по 3 августа .