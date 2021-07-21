В олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Участник олимпийского турнира по настольному теннису в Токио чех Павел Сиручек заразился коронавирусом. Об этом сообщает Федерация настольного тенниса Чехии.

"К сожалению, сообщаем об очередном положительном результате теста на коронавирус, который выявлен у игрока в настольный теннис Павла Сиручека. Контактирующие со спортсменом лица проходят дополнительное тестирование", - говорится в сообщении.

Сиручек не примет участия в Олимпиаде. Это третий случай на Олимпийских играх в Токио, когда спортсмен пропустит соревнования из-за положительного теста на коронавирус. Ранее сообщалось, что чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре и нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс не выступят на Олимпиаде из-за заражения.

Ранее коронавирус был выявлен у двух участников олимпийской делегации Чехии: у игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера чешской команды по пляжному волейболу Симона Науша.

В соответствии с отчетом, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020", с 1 июля было выявлено 79 случаев заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой.

Сиручеку 28 лет, он занимает 52-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса.

Олимпийский турнир по настольному теннису пройдет с 24 июля по 6 августа.