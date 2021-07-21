Первый матч "Сочи" в Лиге конференций пройдет при 50-процентной заполняемости стадиона

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый матч футбольного клуба "Сочи" в Лиге конференций смогут посетить не более 50% болельщиков от общей вместимости стадиона "Фишт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

22 июля "Сочи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретится с азербайджанским клубом "Кешля". Матч на стадионе "Фишт", который вмещает 45 тыс. зрителей, начнется в 19:00 мск.

"По правилам стадион может быть заполнен не более, чем на 50% от общей вместимости", - сообщили в пресс-службе "Сочи".

Ответная встреча пройдет 29 июля в Азербайджане.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.