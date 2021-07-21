Тренер "Кешли": команда использует опыт игры в еврокубках в противостоянии с "Сочи"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского клуба "Кешля" используют опыт игры в международных турнирах в противостоянии второго квалификационного раунда Лиги конференций с "Сочи". Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер клуба Санан Гурбанов.

Первый матч "Сочи" - "Кешля" пройдет 22 июля на стадионе "Фишт", который вмещает 45 тыс. зрителей. Игра начнется в 19:00 мск. Ответная встреча пройдет 29 июля в Азербайджане.

"Мы посмотрели игры, в которых играл "Сочи" на предсезонном турнире в Москве, команда играет хорошо и в обороне, и в атаке, играют в три защитника, - сказал Гурбанов. - В игре с "Рубином", в отличие от матча со "Спартаком", они смотрелись по-другому, чувствовалась агрессивность, у нас есть информация, ребята смотрели видеозаписи. "Сочи" - очень серьезная команда, они попали в пятерку лучших чемпионата России в прошлом сезоне, у них хороший тренер, хорошие переходы из оборону в атаку. Но мы хотим показать свою игру в завтрашнем матче, у нас есть план".

"Будет ли преимуществом участие клуба в еврокубках? Каждый год "Кешля" участвует в еврокубках, мы будем использовать этот опыт. Но есть ребята, которые первый раз будут выступать на международном турнире. Отмена правила выездного гола может поменять скорость игры, но интрига все равно останется", - добавил он.

Гурбанов отметил, что команде нужно показать такой футбол, чтобы всех удивить. "Нас не считают фаворитом игры? Мы верим в нашу команду, должны показать лучшую игру против "Сочи". Это футбол, все может быть", - заключил Гурбанов.

"Сочи" впервые сыграет в еврокубках.