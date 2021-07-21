Пловец Бородин признался, что не имеет понятия, где заразился коронавирусом

ТАСС, 21 июля. Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин не может предположить, где заразился коронавирусной инфекцией перед Олимпиадой в Токио. Комментарий пловца приводит телеканал "Матч ТВ" .

В среду первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко сообщил ТАСС, что 18-летний Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпийские игры.

"В плане здоровья чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов и никаких болезненных ощущений, я в отличном состоянии. Я сам даже не могу предположить, где мог подцепить инфекцию, никто этого не знает. Мы нигде в принципе не гуляли, немного прошлись по Владивостоку (где команда проводила сбор - прим. ТАСС) в воскресенье и все, больше никуда я не ходил дальше отеля и бассейна. У меня просто нет понятия, где и как я подхватил коронавирус", - сказал Бородин.

"В последнее время у меня было лучшее состояние. Но как получилось, так получилось. Информацию о положительном тесте я узнал вечером и воспринял неспокойно. Если бы вы позвонили мне вчера вечером, то я бы ничего сказать не смог, сегодня я уже принял эту ситуацию", - добавил он.

Бородин является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием.