Министр занятости возглавит официальную делегацию Канады на Олимпиаде в Токио

ОТТАВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр занятости, развития трудовых ресурсов и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями Карла Куолтроу возглавит официальную делегацию Канады на Олимпиаде в Токио. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что Канада из-за ситуации с пандемией, скорее всего, не будет формировать официальную делегацию высокопоставленных чиновников для представления страны на Играх в Японии.

Канада направила на летние Олимпийские игры в Токио команду, состоящую из 371 спортсмена. Это самая крупная канадская делегация на летних Олимпийских играх с 1984 года, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе страну представляли 408 атлетов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.