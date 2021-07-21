ПСВ разгромил "Галатасарай" в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 21 июля. Нидерландский футбольный клуб ПСВ обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 5:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Эйндховене.

В составе нидерландского клуба отличились Эран Захави (2, 36 и 85-я минуты), Марио Гётце (53, 89). У "Галатасарая" гол забил Эмре Кылынч (43).

Результаты других матчей второго раунда квалификации: "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1, "Мальмё (Швеция) - ХИК (Финляндия) - 2:1, "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0, "Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0, "Легия" (Польша) - "Флора" (Эстония) - 2:1, "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0.

В третьем отборочном раунде московский "Спартак" сыграет с португальской "Бенфикой". Встречи пройдут 4 и 10 августа.