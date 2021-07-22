В США заявили, что выплатят WADA половину своего взноса, остальное зависит от хода реформ

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Власти США намерены позднее в этом году выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) половину своего регулярного взноса, судьба оставшейся части суммы будет зависеть от процесса реформирования организации. Об этом заявил в среду Ричард Баум, курирующий в Управлении государственной политики в сфере контроля за наркотиками администрации президента США (ONDCP) вопросы, связанные с применением допинга в спорте.

"Мы должны увидеть трансформацию исполнительного комитета WADA. Это ключевой орган этой организации, принимающий решения. Он должен быть преобразован в полностью независимый экспертный орган, его работа слишком важна, чтобы быть предметом даже кажущегося конфликта интересов. США будут активно преследовать эту реформу в сотрудничестве с властями других стран. Если Международный олимпийский комитет будет блокировать эту системную реформу, США будут искать другие альтернативы для повышения независимости исполнительного комитета WADA", - сказал он, выступая на заседании двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США.

Баум напомнил, что американский Конгресс выделил в нынешнем финансовом году до 2,9 млн долларов для выплаты США своего ежегодного взноса в WADA. "ONDCP намеревается передать только чуть более половины этой суммы позднее в этом году. Мы рассматриваем эту частичную выплату взноса как знак добросовестности, сигнализирующий о нашей приверженности обеспечению реформы управления в WADA. Мы ожидаем достаточного прогресса, чтобы выплатить оставшуюся часть взноса в этом году", - продолжил чиновник.

В июне прошлого года американское Управление по борьбе с наркотиками выступило с призывом к Конгрессу США рассмотреть возможность отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн - больше, чем у любой другой страны.