Перерыв на Олимпиаду будет предусмотрен в календаре следующего сезона НХЛ

ТАСС, 22 июля. Пауза на Олимпийские игры 2022 года в Пекине будет предусмотрена в календаре предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит AP.

"Я не верю, что к тому времени, когда мы опубликуем расписание, будет обновленная информация об Олимпийских играх, - сказал Беттмэн. - Мы сделаем то, что нам нужно сделать в данных обстоятельствах, чтобы опубликовать график, а затем, если что-то изменится, мы снова сделаем то, что нужно сделать".

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 будет опубликован в ночь на пятницу. Ранее Беттмэн сообщал, что новый сезон стартует в середине октября. В конце июня комиссар лиги заявил, что у него есть серьезные опасения по поводу целесообразности поездки игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекине.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.