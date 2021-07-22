Тарпищев: Медведев продолжает проходить акклиматизацию, он не получает большие нагрузки

ТОКИО, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает проходить акклиматизацию в Токио и поэтому не получает большие нагрузки на тренировках олимпийской команды. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная России по теннису прилетела в Токио с подготовительного сбора в Южно-Сахалинске, который Медведев вынужден был пропустить.

"Медведев все еще не получает большие нагрузки здесь, потому что продолжает проходить адаптацию и акклиматизацию к непривычному ему часовому поясу, - сказал Тарпищев. - Но он врабатывается, к началу турнира должен быть уже в нормальной форме".

В мужском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют россияне Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.