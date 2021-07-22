На матч чемпионата России "Рубин" - "Спартак" будет допущено до 30% зрителей

ТАСС, 22 июля. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" смогут посетить не более 30% зрителей от общей вместимости стадиона "Ак Барс Арена". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Матч #РубинСпартак пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности— «Рубин» Казань (@fcrk) July 22, 2021
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Зрителям будет необходимо соблюдать все антиковидные меры.
Встреча пройдет в Казани 24 июля, начало - 20:00 мск. Стадион "Ак Барс Арена" вмещает 45 379 зрителей.