На матч чемпионата России "Рубин" - "Спартак" будет допущено до 30% зрителей

Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель: решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр в Токио

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что на время Игр в Пекине будет предусмотрена пауза в календаре предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги

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