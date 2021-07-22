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XXXII летние Олимпийские игры

Велогонщик Закарин и тренер Конышев прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх

Сборная России по велоспорту на шоссе во время Олимпиады будет жить в отеле, который расположен неподалеку от трассы

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Велогонщик Ильнур Закарин и тренер сборной России по велоспорту на шоссе Дмитрий Конышев прибыли в четверг в Токио для участия в Олимпийских играх. Об этом Конышев сообщил ТАСС.

Закарин и Конышев прилетели в столицу Японии из Рима. 31-летний велосипедист перед вылетом в Токио находился на сборе в Италии.

"Мы с Ильнуром прилетели в Токио, перелет перенесли нормально, все процедуры в аэропорту прошли. Через пять минут должен прийти автобус, который отвезет нас к месту проживания", - сказал Конышев.

Сборная России по велоспорту на шоссе во время Олимпиады будет жить вне Олимпийской деревни в отеле, который расположен неподалеку от трассы.

24 июля будут разыграны олимпийские медали в мужской групповой гонке. Кроме Закарина на старт должны выйти Павел Сиваков и Александр Власов. Олимпийские игры стартуют 23 июля.

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XXXII летние Олимпийские игры
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