Велогонщик Закарин и тренер Конышев прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Велогонщик Ильнур Закарин и тренер сборной России по велоспорту на шоссе Дмитрий Конышев прибыли в четверг в Токио для участия в Олимпийских играх. Об этом Конышев сообщил ТАСС.

Закарин и Конышев прилетели в столицу Японии из Рима. 31-летний велосипедист перед вылетом в Токио находился на сборе в Италии.

"Мы с Ильнуром прилетели в Токио, перелет перенесли нормально, все процедуры в аэропорту прошли. Через пять минут должен прийти автобус, который отвезет нас к месту проживания", - сказал Конышев.

Сборная России по велоспорту на шоссе во время Олимпиады будет жить вне Олимпийской деревни в отеле, который расположен неподалеку от трассы.

24 июля будут разыграны олимпийские медали в мужской групповой гонке. Кроме Закарина на старт должны выйти Павел Сиваков и Александр Власов. Олимпийские игры стартуют 23 июля.