Таов: российские дзюдоисты в хороших кондициях, им по силам успешно выступить на Играх

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов считает, что жребий на Олимпийских играх в Токио для команды вполне нормальный, тем более что спортсмены после сбора во Владивостоке находятся в хороших кондициях. Об этом он сообщил ТАСС.

Жеребьевка олимпийского турнира по дзюдо прошла в четверг в онлайн-формате. Первая группа российской команды, а также главные тренеры сборной прилетели в Токио 22 июля.

"Жеребьевка в целом нормальная, и каждому из наших ребят по силам ее пройти - они в хороших кондициях, - рассказал Таов. - Давайте не забывать - это Олимпийские игры, где от каждого можно всего ожидать. Наши ребята готовы выложиться на сто процентов".

Лидер мирового рейтинга в весовой категории до 60 кг серебряный призер чемпионата мира 31-летний Роберт Мшвидобадзе проведет первую схватку с победителем встречи между монголом Амартувшином Дашдаваа и Торнике Цьякадоеа из Нидерландов, Якуб Шамилов (до 66 кг) - с немцем Себастьяном Зайдлем, Муса Могушков (до 73 кг) начнет выступление на Играх в Токио с поединка с лидером мирового рейтинга азербайджанцем Рустамом Оруджевым.

Алан Хубецов (до 81 кг) стартует на Олимпиаде со встречи с киргизом Владимиром Золоевым, первым соперником Михаила Игольникова (до 90 кг) станет Доссу Йоно из Бенина. Нияз Ильясов (до 100 кг) проведет первую встречу с победителем пары Миклош Цирженикс (Венгрия) - Евгений Бородавко (Латвия), лидер олимпийского рейтинга 25-летний российский тяжеловес Тамерлан Башаев, попавший в одну группу с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером, начнет выступление на Олимпиаде с поединка с Ндиае Мбагником из Сенегала.