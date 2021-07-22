Международный паралимпийский комитет и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 22 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный паралимпийский комитет (МПК) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Организации намерены совместно работать над развитием разнообразных глобальных инициатив, направленных на всеобщую доступность спорта и услуг здравоохранения, качественной реабилитации, создание среды равных возможностей.

"Спорт и здоровье - естественные союзники, они взаимодополняют друг друга, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Паралимпийские игры - это вдохновляющее заявление о том, чего могут достичь люди с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что это партнерство между ВОЗ и МПК обеспечит платформу для участия в спорте большего числа людей с ограниченными возможностями, а также для демонстрации того, почему всеобщий охват населения услугами здравоохранения так важен, обеспечивая всем людям уход и технологии, необходимые им для реализации своего потенциала".

"Это новое партнерство принесет большую пользу обществу, поскольку спорт является огромным инструментом для привлечения людей к активному и здоровому образу жизни. Партнерство МПК с ВОЗ выходит за рамки пропаганды здорового образа жизни и также будет сосредоточено на освещении роли вспомогательных технологий в создании инклюзивного мира, особенно для более чем 1 миллиарда людей с инвалидностью", - добавил глава МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.