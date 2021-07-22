Футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

ТАСС, 22 июля. Футбольный клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА продлил контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до окончания сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне ЦСКА набрал 50 очков в 30 турах, занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках.

В сезоне-2020/21 Дзагоев принял участие в 21 матче в различных турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Дзагоеву 31 год, он выступает за московскую команду с 2008 года. В составе ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).