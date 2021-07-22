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Допинг в спорте

Бронзовый призер чемпионата мира спринтер Киньонес отстранен на год

Легкоатлет дисквалифицирован за непредоставление данных о своем местоположении для допинг-тестирования

ТАСС, 22 июля. Эквадорский бегун на короткие дистанции Алекс Киньонес отстранен на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летний легкоатлет отстранен за непредоставление данных о своем местоположении для допинг-тестирования. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 июня, аннулированы все результаты спортсмена с 19 мая 2021 года. Решение может быть обжаловано.

Киньонес является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в беге на 200 метров, а также чемпионом Панамериканских игр того же года.

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