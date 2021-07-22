Бронзовый призер чемпионата мира спринтер Киньонес отстранен на год

ТАСС, 22 июля. Эквадорский бегун на короткие дистанции Алекс Киньонес отстранен на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летний легкоатлет отстранен за непредоставление данных о своем местоположении для допинг-тестирования. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 июня, аннулированы все результаты спортсмена с 19 мая 2021 года. Решение может быть обжаловано.

Киньонес является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в беге на 200 метров, а также чемпионом Панамериканских игр того же года.