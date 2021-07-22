Футбольный матч с японцами не будет отменен, несмотря на коронавирус у южноафриканцев

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Матч олимпийского футбольного турнира между сборными Японии и ЮАР состоится в четверг по расписанию, несмотря на заражение коронавирусом у нескольких южноафриканских спортсменов. Об этом сообщил оргкомитет Олимпиады в Токио.

Встреча начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск) на стадионе в городе Тёфу (столичная префектура).

Ранее коронавирус был подтвержден у трех членов футбольной сборной ЮАР, в том числе двух спортсменов. В общей сложности они контактировали с 18 людьми. В связи с этим возник риск отмены матча с командой Японии.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа.