"Матч ТВ" заключил шестилетний контракт на показ Английской премьер-лиги

ТАСС, 22 июля. Телеканал "Матч ТВ" с сезона-2022/23 будет транслировать игры Английской премьер-лиги (АПЛ) - высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Эксклюзивный контракт с холдингом рассчитан на шесть лет.

"Матч ТВ" показывал матчи чемпионата Англии до сезона-2019/20, затем эксклюзивные права на трансляцию турнира приобрел видеосервис Okko. Сервис показывает матчи АПЛ на протяжении двух лет, и сезон-2021/22, который стартует 13 августа, также продолжит транслировать он. Матчи чемпионата Англии на Okko можно смотреть только по платной подписке, при этом зритель мог выбирать для просмотра любые игры в туре.