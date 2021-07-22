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Футбол в Англии

"Матч ТВ" заключил шестилетний контракт на показ Английской премьер-лиги

На данный момент эксклюзивные права на трансляцию турнира имеет видеосервис Okko

ТАСС, 22 июля. Телеканал "Матч ТВ" с сезона-2022/23 будет транслировать игры Английской премьер-лиги (АПЛ) - высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Эксклюзивный контракт с холдингом рассчитан на шесть лет.

"Матч ТВ" показывал матчи чемпионата Англии до сезона-2019/20, затем эксклюзивные права на трансляцию турнира приобрел видеосервис Okko. Сервис показывает матчи АПЛ на протяжении двух лет, и сезон-2021/22, который стартует 13 августа, также продолжит транслировать он. Матчи чемпионата Англии на Okko можно смотреть только по платной подписке, при этом зритель мог выбирать для просмотра любые игры в туре.

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