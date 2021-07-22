"Сочи" ведет работу по возврату денег за билеты на матч против "Кешли"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" ведет работу с болельщиками в вопросе возврата денег за билеты на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайжданской "Кешли", который по решению местных властей пройдет без зрителей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Матч "Сочи" - "Кешля" состоится 22 июля. В день игры на официальном сайте клуба из Краснодарского края было опубликовано сообщение о том, что игра пройдет без зрителей. Накануне игры в пресс-службе клуба ТАСС заявляли о том, что игру смогут посетить не более 50% болельщиков от общей вместимости арены.

"Без зрителей будем проводить матч в связи с тем, что ухудшилась ситуация в Краснодарском крае. Сегодня мы получили письмо [от Роспотребнадзора Краснодарского края и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края]", - сказал Рубашко.

"Мы как-то разберемся [в вопросе компенсации расходов болельщикам]. У нас есть кол-центр, ведется работа этому поводу. Не считаю нужным комментировать это", - добавил гендиректор "Сочи".

Матч "Сочи" - "Кешля" состоится 22 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры - 19:00 мск. Ответная игра состоится в Баку 29 июля.