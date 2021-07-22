Рожков: российские паралимпийцы будут максимально изолированы от иностранцев в Токио

Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за коронавируса были перенесены на год и состоятся с 24 августа по 5 сентября.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Паралимпийская команда России после приезда в Токио будет находиться в условиях максимальной изоляции от спортивных делегаций из других стран. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Вчера ПКР из оргкомитета Игр в Токио получил письмо, в котором сообщалось, что Россия отнесена ко второй группе стран, представляющих повышенный риск из-за наличия штамма COVID-19, - сказал Рожков. - Это значит, что кроме тестов за 76 и 92 часа до прибытия мы должны будем сдать еще два. На базах должны быть созданы жесткие условия, чтобы минимизировать личные контакты. По приезде в Токио наша команда должна быть максимально изолирована от команд других стран".

"Это касается прежде всего тех, кто проходил подготовку на базах в Москве. Мы понимаем всю ответственность за жизнь и здоровье спортсменов", - добавил глава ОКР.

Первая группа административного персонала команды прибудет в Токио 15 августа. С 17 по 23 августа на Паралимпийские игры прилетит основная часть делегации. После церемонии открытия для участия в соревнованиях в Токио прибудут команды по гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и тхэквондо.