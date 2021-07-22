{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Газизов: "Уфе" не хватает финансирования, но проблем с деньгами нет

Гендиректор "Уфы" подтвердил, что клуб оказывал финансовую поддержку хоккейной команде "Салават Юлаев" на "большую сумму"

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" недофинансирован, однако не имеет финансовых проблем. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Задержек по зарплате нет, "подушки" [денежного запаса] хватит, чтобы спокойно выступать в этом чемпионате. На сегодняшний день проблем с деньгами у клуба нет, могу сказать, что, конечно, недофинансирование есть, оно в большом количестве. Но мы все эти годы готовились к этому, нарабатывали определенную модель существования клуба, и сегодня клуб существует так, как он должен существовать, как в принципе, наверное, все клубы должны существовать", - сообщил Газизов.

При этом он подтвердил, что клуб оказывал финансовую поддержку хоккейной команде "Салават Юлаев" на "большую сумму".

Весной сообщалось, что в мае 2020 года "Уфа" финансово поддержала хоккейный клуб "Салават Юлаев".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Первый тренер Дзагоева назвал правильным решение ЦСКА продлить контракт с футболистом
По словам Юрия Наниева, 31-летний полузащитник еще способен принести пользу клубу
Первый тренер Дзагоева назвал правильным решение ЦСКА продлить контракт с футболистом
Читать полностью