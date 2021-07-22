Волгоградские пловцы тренировались к Паралимпиаде на Волге

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Волгоградские пловцы проводили тренировки к Паралимпиаде на реке Волге. Об этом журналистам заявил пловец Андрей Гладков.

"В момент пандемии было тяжело тренироваться - были ограничения, особенно на плавательные комплексы, я из Волгограда. Но пытались полностью не опускать руки, по возможности выезжали на Волгу, озера, пытались поддерживать форму. Работали очень много в домашних условиях. Да, все-таки с момента пандемии появилось больше времени, чтобы подготовиться намного лучше", - сказал Гладков.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.