{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Волгоградские пловцы тренировались к Паралимпиаде на Волге

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Волгоградские пловцы проводили тренировки к Паралимпиаде на реке Волге. Об этом журналистам заявил пловец Андрей Гладков.

"В момент пандемии было тяжело тренироваться - были ограничения, особенно на плавательные комплексы, я из Волгограда. Но пытались полностью не опускать руки, по возможности выезжали на Волгу, озера, пытались поддерживать форму. Работали очень много в домашних условиях. Да, все-таки с момента пандемии появилось больше времени, чтобы подготовиться намного лучше", - сказал Гладков.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

Теги
Паралимпиада в Токио
Футбол в России
Первый тренер Дзагоева назвал правильным решение ЦСКА продлить контракт с футболистом
По словам Юрия Наниева, 31-летний полузащитник еще способен принести пользу клубу
Первый тренер Дзагоева назвал правильным решение ЦСКА продлить контракт с футболистом
Читать полностью