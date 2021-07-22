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Футбол в России

Футбольный клуб ЦСКА представил гостевую форму с ретро-логотипом

ТАСС, 22 июля. Московский ЦСКА представил гостевую форму на предстоящий сезон, которая посвящена 110-летию футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гостевая форма выполнена в белом цвете, а вместо современной эмблемы ЦСКА на футболку нанесен логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), основоположника армейского футбола.

На воротнике изображена надпись "110 лет", на спине - "1911-2021". Для производства ретро-комплекта использовались переработанные материалы.

ЦСКА был основан в 1911 году, до 1923 года команда выступала под названием "Общество любителей лыжного спорта".

В первом туре нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА 25 июля дома сыграет с "Уфой".

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