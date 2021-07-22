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Футбол в России

В РПЛ призвали с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на стадионы

В организации выразили надежду, что в дальнейшем удастся наладить лучшую коммуникацию с Роспотребнадзором и своевременно оповещать болельщиков в подобных ситуациях

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) попросила болельщиков с пониманием отнестись к ситуации с допуском зрителей на матчи чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

22 июля на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 между "Ростовом" и московским "Динамо" без зрителей. Встреча состоится 23 июля в Ростове-на-Дону. 

"В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее. Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять", - говорится в сообщении.

21 июля стадионы московских клубов, выступающих в РПЛ, были включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений, и получили статус COVID-free зон. 22 июля министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что матч первого тура между "Химками" и санкт-петербургским "Зенитом" 24 июля смогут посетить только болельщики, имеющие QR-коды.

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