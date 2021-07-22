World Athletics намерена обсудить в Токио вопрос восстановления российской легкой атлетики

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с 28 по 29 июля проведет в Токио очередное заседание, в котором примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Следующее, 225-е заседание совета World Athletics состоится 28-29 июля в Токио (и виртуально для тех, кто не сможет присутствовать). Планируется, что там будет присутствовать рабочая группа по России под председательством Руне Андерсена, - сказал собеседник ТАСС. - Итоги заседания будут подведены на пресс-конференции, которая пройдет в заключительный день".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. В 2020 году она выплатила World Athletics $6,31 млн. $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Оно было признано причастным к подделке медицинских документов, которые фигурировали в деле. В связи с этим инцидентом World Athletics более чем на год запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях.

Последнее заседание совета World Athletics прошло в середине марта. На нем было принято решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах. Также международная федерация определила олимпийскую квоту для российской легкой атлетики. В Токио смогут выступить только 10 отечественных легкоатлетов, получивших ранее нейтральный статус.

В состав российской легкоатлетической команды на Олимпиаду в Токио вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота). Олимпиада стартует 23 июля.