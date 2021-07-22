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Карякин и Артемьев сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Второй матч между соперниками пройдет 23 июля
Сергей Карякин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Владиславом Артемьевым в первом матче 1/16 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

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В другом матче россиянин Дмитрий Андрейкин белыми фигурами сыграл вничью с представителем Сербии Велимиром Ивичем.

Вторые матчи состоятся 23 июля.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

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