Футболист Кудряшов подписал новый контракт с турецким "Антальяспором"

ТАСС. 22 июля. Футболист сборной России Федор Кудряшов подписал новый контракт с турецким клубом "Антальяспор". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.

Кудряшов перешел в турецкий клуби из "Сочи" в январе прошлого года. Ранее он также выступал за турецкий "Башакшехир", российские "Рубин", "Ростов", "Терек" (ныне - "Ахмат"), "Краснодар", "Томь", "Спартак" и "Химки."

В составе национальной сборной России он провел 45 матчей и забил один мяч.