Бывший футболист ЦСКА Муса подписал контракт с турецким клубом "Карагюмрюк"

ТАСС, 22 июля. Турецкий футбольный клуб "Карагюмрюк" подписал соглашение с нигерийским нападающим Ахмедом Мусой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николы Скиры, контракт с 28-летним нигерийцем рассчитан до 2023 года. Бывший футболист ЦСКА подписал соглашение в качестве свободного агента. Последним клубом Мусы был нигерийский "Кано Пилларс", за который он выступал с 2020 года.

Нигерийский нападающий выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2016 год и во второй части сезона-2017/18. В активе форварда 184 матча, 61 гол и 32 результативные передачи в составе российского клуба. Также футболист играл за нидерландский "Венло" и английский "Лестер". За сборную Нигерии Муса провел 87 матчей и забил 15 мячей.