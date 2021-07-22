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Формула-1

"Формула-1" подтвердила проведение второй спринтерской гонки в сезоне на Гран-при Италии

Первый подобный заезд состоялся 17 июля в рамках Гран-при Великобритании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вторая спринтерская гонка в сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" состоится на Гран-при Италии. Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Первая спринтерская гонка в сезоне прошла 17 июля в рамках 10-го этапа чемпионата в Великобритании. Победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".

Этап в Италии станет 14-м в сезоне, он пройдет с 10 по 12 сентября. Спринтерская гонка пройдет 11 сентября, ее протяженность составит 100 км, гонщики проедут 18 кругов. В воскресенье состоится классическая гонка, по итогам спринта определятся места на стартовой решетке воскресного заезда.

Место проведение третьей и последней в сезоне спринтерской гонки будет определено позднее.

После 10 этапов Ферстаппен занимает первое место в общем зачете, набрав 185 очков, вторым идет британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (177), на третьей строчке располагается его соотечественник Ландо Норрис из "Макларена" (113). 11-й этап состоится в Венгрии с 30 июля по 1 августа.

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