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Лига конференций

"Сочи" одержал первую победу в еврокубках, обыграв "Кешлю" в квалификации Лиги конференций

Матч завершился со счетом 3:0, ответная встреча пройдет в Азербайджане 29 июля
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. "Сочи" победил азербайджанский футбольный клуб "Кешля" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в Сочи.

Голы забили Родриго (10-я минута), Кристиан Нобоа (66, с пенальти) и Максим Барсов (81). На 29-й минуте полузащитник сочинцев Артур Юсупов получил травму и был заменен на Сергея Терехова.

Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 27 августа, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года.

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