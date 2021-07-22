"Сочи" одержал первую победу в еврокубках, обыграв "Кешлю" в квалификации Лиги конференций

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. "Сочи" победил азербайджанский футбольный клуб "Кешля" со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в Сочи.

Голы забили Родриго (10-я минута), Кристиан Нобоа (66, с пенальти) и Максим Барсов (81). На 29-й минуте полузащитник сочинцев Артур Юсупов получил травму и был заменен на Сергея Терехова.

Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 27 августа, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года.