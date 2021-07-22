Посол Японии пожелал успеха российским спортсменам на Олимпиаде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным заявил, что желает успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщили в четверг в японском посольстве в Москве.

Дипломат подчеркнул, что правительство Японии полно решимости провести Олимпиаду с соблюдением всех мер предосторожности в связи с пандемией. "Посол Кодзуки заявил, что в качестве посла Японии в России поддерживает спортсменов команды Олимпийского комитета России и надеется на их успех", - говорится в сообщении посольства.

Как указали в диппредставительстве, Матыцин поблагодарил Японию за огромную подготовительную работу, проделанную в беспрецедентно сложных условиях. "Министр подчеркнул, что у России и Японии есть все возможности для наращивания взаимодействия по линии спортивных вузов, осуществления университетских обменов, реализации спортивных волонтерских программ, а также проведения матчей-вызовов по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами", - добавили в посольстве.