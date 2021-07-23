Новый сезон НХЛ начнется 12 октября матчем между "Тампой" и "Питтсбургом"

ТАСС, 23 июля. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 начнется 12 октября матчем между действующим обладателем Кубка Стэнли "Тампой" и "Питтсбургом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В тот же день свой первый матч в НХЛ проведет "Сиэтл". Новичок лиги на выезде сыграет с "Вегасом". В первой домашней игре "Сиэтл" 23 октября сыграет с "Ванкувером".

Матчи "Зимней классики" на открытом воздухе между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" пройдет 1 января 2022 года на бейсбольном стадионе "Таргет филд" (Миннеаполис, штат Миннесота). 26 февраля в Нэшвилле состоится матч на открытом воздухе между одноименной командой и "Тампой". Звездный уик-энд состоится 4-5 февраля в Лас-Вегасе. С 7 по 22 февраля в календаре предусмотрен перерыв в связи с возможным участием игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине.

"На данный момент не было достигнуто окончательного соглашения или решения относительно возможного участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, переговоры продолжаются. При условии достижения соглашения с ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая соответствующую страховку от COVID-19 для игроков НХЛ, лига согласилась на приостановку сезона. НХЛ и NHLPA сохранят за собой все полномочия принимать решение об отказе от участия в случае ухудшения состояния COVID-19 или иного возникновения угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ, а также по любой другой причине, которая может потребовать такого решения. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх, будет выпущено пересмотренное расписание регулярного чемпионата", - говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ будет сыграно 1 312 матчей, каждая из 32 команд проведет по 82 встречи. Регулярный чемпионат завершится 29 апреля.

В финальной серии прошлого розыгрыша Кубка Стэнли "Тампа" в пяти матчах победила "Монреаль" и во второй раз подряд завоевала трофей. В составе "Тампы" выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.