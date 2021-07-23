{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

СМИ: футболист сборной Нидерландов Мален перейдет в дортмундскую "Боруссию" за €30 млн

Нападающий выступал за ПСВ с 2018 года
Дониелл Мален EPA-EFE/Attila Kisbenedek
Описание
Дониелл Мален
© EPA-EFE/Attila Kisbenedek

ТАСС, 23 июля. Дортмундская "Боруссия" и нидерландский футбольный клуб ПСВ договорились о трансфере нападающего Дониелла Малена. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит €30 млн. Контракт Малена с немецким клубом будет рассчитан до 2026 года.

Малену 22 года, он выступал за ПСВ с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 45 матчей, забил 27 голов и отдал 10 голевых передач. На чемпионате Европы нидерландец провел четыре матча и отдал две голевые передачи.

Теги
Футбол в Германии
XXXII летние Олимпийские игры
Олимпийский огонь зажгли в Рио-де-Жанейро в преддверии Игр в Токио
Бразильский город принимал летнюю Олимпиаду 2016 года
Олимпийский огонь зажгли в Рио-де-Жанейро в преддверии Игр в Токио
Читать полностью