Олимпийский огонь зажгли в Рио-де-Жанейро в преддверии Игр в Токио

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. В преддверии церемонии открытия ХХХII летних Олимпийских игр в Токио огонь Олимпиады зажгли в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро. В торжественной церемонии в центре мегаполиса принимал участие префект Эдуарду Паэс.

Градоначальник появился на Олимпийском бульваре, открытом на площади Канделария в 2016 году, когда Рио-де-Жанейро принимал летнюю Олимпиаду. Держа в руках зажженную копию факела тех Игр, он вышел к окружившим пьедестал с чашей олимпийского огня детям. Здесь Паэс передал факел генеральному консулу Японии в Рио-де-Жанейро, который затем вручил его паре учеников одной из городских школ. На подъемнике детей - чернокожего мальчика и светлокожую девочку - подняли к чаше, и они вновь зажгли в ней пламя, горевшее здесь пять лет назад.

"Тогда мы впервые провели Олимпиаду в развивающейся стране, и это был большой успех", - вспомнил Паэс, также занимавший в то время мэрское кресло. По его мнению, Игры 2016 года стали "незабываемым событием" в жизни города и оставили ему "великолепное наследие".

"Хочу пожелать успехов Токио. Уверен, завтра все прильнут к телеэкранам, чтобы посмотреть красивейшую церемонию открытия", - добавил Паэс, обращаясь к японским дипломатам. Он также отметил, что проведение столь масштабного события невозможно без народной поддержки, а сделать это в условиях пандемии и при пустых трибунах еще тяжелее.

"Хочу передать народу Японии, что жители Рио-де-Жанейро болеют за вас всем сердцем", - подытожил мэр. Олимпийский огонь будет гореть в Рио-де-Жанейро до окончания Игр в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.