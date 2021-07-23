Российские паралимпийцы получат по 20 предметов одежды и аксессуаров экипировки от Forward

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Представители российской паралимпийской сборной получат по 20 предметов одежды и аксессуаров на Игры в Токио от экипировщика команды компании Forward. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Forward Виталий Цыганков.

"Коллекция экипировки разработана специально для Паралимпийских игр, она очень удобная и практичная. Каждый спортсмен получит около 20 предметов одежды и аксессуаров, среди которых ветрозащитные, парадные и спортивные костюмы, различные футболки, поло, шорты, сумки, рюкзаки, носки и так далее", - рассказал Цыганков.

Форма выполнена из высокотехнологичных материалов, при производстве коллекции для паралимпийцев были использованы специальные технологичные ткани, благодаря которым спортсменам будет комфортно выступать в жарком климате Токио.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх. Стандартные наименования на формах паралимпийцев заменены на "RPC" (Russian Paralympic Committee).