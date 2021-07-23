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XXXII летние Олимпийские игры

МОК вернется к вопросу о восстановлении Международной ассоциации бокса после Игр в Токио

В мае 2019 года Международный олимпийский комитет принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде, при этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) вернется к вопросу о восстановлении Международной ассоциации бокса (AIBA) после Олимпиады в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

"Мы будем продолжать разбирать вопрос дальнейшего будущего бокса [на Олимпийских играх] после соревнований в Токио. На данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы провести боксерский турнир здесь", - сказал Макконнелл.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией турнира на Олимпиаде занимается специальная комиссия под руководством Моринари Ватанабе.

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