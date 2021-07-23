МОК вернется к вопросу о восстановлении Международной ассоциации бокса после Игр в Токио

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) вернется к вопросу о восстановлении Международной ассоциации бокса (AIBA) после Олимпиады в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

"Мы будем продолжать разбирать вопрос дальнейшего будущего бокса [на Олимпийских играх] после соревнований в Токио. На данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы провести боксерский турнир здесь", - сказал Макконнелл.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Организацией турнира на Олимпиаде занимается специальная комиссия под руководством Моринари Ватанабе.