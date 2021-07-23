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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой €32 млн в год

Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года
Килиан Мбаппе EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 23 июля. Французский футбольный клуб ПСЖ намерен сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе и предложил ему новый контракт с зарплатой €32 млн в год. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, ПСЖ планирует продлить контракт с игроком до 2026 года.

Ранее издание AS сообщило, что Мбаппе ждет предложение от испанского "Реала" и не собирается продлевать нынешнее соглашение с парижанами в ближайшее время. Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

Мбаппе 22 года, он выступает в составе ПСЖ с сезона-2018/19. В прошлом сезоне француз провел за парижский клуб 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. В составе ПСЖ Мбаппе трижды выигрывал чемпионат Франции, по два раза кубок и суперкубок страны.

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