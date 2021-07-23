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XXXII летние Олимпийские игры

Смирнов пожелал российским спортсменам достойной и честной борьбы на Олимпиаде

Церемония открытия Игр в Токио пройдет 23 июля

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов пожелал российским олимпийцам на Играх в Токио достойной и честной борьбы. Об этом Смирнов рассказал ТАСС в преддверии церемонии открытия Олимпиады.

"Самое главное, что любой спортсмен, участник делегации, который прибывает на такие соревнования, никогда не должен забывать о том, какую страну, с какой спортивной историей страну он представляет и защищает, - сказал Смирнов. - Самое главное - это чувство гордости и достоинства, которые должны быть нашими участниками продемонстрированы. Нужно достойно и честно вести себя на спортивных аренах. Мы никогда не критикуем тех, кто проигрывает, мы всегда обращаем внимание на то, что нужно стараться продемонстрировать свои лучшие спортивные качества, и тогда спортивное счастье будет на вашей стороне".

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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