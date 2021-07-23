Бывший футболист "Краснодара" Смольников перешел в "Арсенал"

ТАСС, 23 июля. Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о подписании контракта с защитником Игорем Смольниковым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения не разглашаются, Смольников будет выступать за тульский клуб под 6-м номером.

В июне 32-летний защитник расторг контракт с "Краснодаром", за который выступал с июля 2020 года, по обоюдному соглашению сторон. Также Смольников был игроком "Краснодара" в 2012-2013 годах, в общей сложности он провел за клуб 63 матча.

По итогам прошедшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги тульский клуб занял 14-е место, набрав 23 очка в 30 турах.

Ранее Смольников играл за петербургский "Зенит", в составе которого стал трехкратным чемпионом России и по два раза выиграл кубок и суперкубок страны, московские "Торпедо" и "Локомотив", "Ростов", сочинскую "Жемчужину", "Читу" и екатеринбургский "Урал". В составе сборной России защитник провел 30 матчей.