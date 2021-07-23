Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили участникам Олимпиады в Токио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Выстрел из пушки у стен Петропавловской крепости в Петербурге прозвучал в честь петербургских спортсменов - участников Олимпийских игр в Токио и годовщины старта московской Олимпиады 1980 года. Об этом в пятницу журналистам рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту.

"Выстрел произвели трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию, директор СШОР по водным видам спорта "Экран", вице-президент Федерации плавания Петербурга Виктор Кузнецов", - сообщили в пресс-службе комитета.

Также ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал петербургским спортсменам побед в Токио.

"Рад поздравить всех вас, всех любителей спорта <...>. У нашего города богатые и славные спортивные традиции - именно в Петербурге 110 лет назад был создан первый российский Олимпийский комитет. Ленинградские и петербургские атлеты завоевали 144 золотые медали на главных мировых соревнованиях. Сегодня в Петербурге проживают 52 олимпийских чемпиона. В Токио наш город будут представлять 37 атлетов в 17 видах спорта. Значительную группу составляют пловцы, мастера гребного, парусного и велосипедного спорта. Желаю всем вам, всем российским олимпийцам, проявить характер и сильный спортивный настрой", - сказал он в своем обращении.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля, соревнования завершатся 8 августа. Всего в список российской сборной вошли 335 спортсменов.