Кириченко: "Динамо" имеет немного больше шансов на победу в матче РПЛ с "Ростовом"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" является фаворитом матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", потому что игра пройдет без зрителей. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко.

Встреча состоится 23 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 мск. В связи с требованием Роспотребнадзора по Ростовской области и ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение о проведении матча при пустых трибунах.

"Сейчас сложно сказать, кто является фаворитом матча, потому что это первые игры после межсезонья, - сказал Кириченко. - До этого не видишь команды в официальных матчах, контрольные и товарищеские игры - это все-таки другое. Шансы команд на победу равны, но "Динамо" немного является фаворитом, потому что встреча пройдет без зрителей, обычно "Ростов" показывает агрессивную игру при зрителях. Если оценивать составы команд, отдаю небольшое предпочтение "Динамо", так как команда усилилась".

11 июня "Ростов" арендовал форварда "Динамо" Николая Комличенко до конца сезона. "Динамо играет немного в другой футбол, поэтому правильное решение отдать в аренду Комличенко, - продолжил собеседник агентства. - По фактуре и функционалу он хуже подходит "Динамо", чем те же [Вячеслав] Грулев или [Константин] Тюкавин. "Ростову" нужен был габаритный нападающий, учитывая дисквалификацию Владимира Обухова (19 июля Международная федерация футбола дисквалифицировала игрока на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил - прим. ТАСС), к тому же у Комличенко будет больше времени игрового. Обе команды решили в этом плане свои задачи".

По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" финишировал на девятом месте.