Дворцовый мост Петербурга в честь открытия Олимпиады разведут под музыку из кино о спорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, один из самых узнаваемых символов города, в ночь на 24 июля разведут под музыку из советского кино о спорте в честь открытия XXXII летних Олимпийских игр. Об этом журналистам сообщили в пятницу в информационно-издательском центре правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".

"В тематический плейлист войдут композиции из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту. Музыка будет звучать над Невой почти 25 минут и традиционно завершится "Гимном Великому городу" Рейнгольда Глиэра", - рассказали в центре.

Дворцовый мост с июля разводится под музыку еженедельно: в ночь с 23 на 24 июля и с 24 на 25 июля. В таком формате проект "Поющие мосты" проработает до 20 сентября.

"Пролеты Дворцового моста раскроются под симфонические композиции из кинофильмов, посвященных силе человеческого духа, стремлению к победам и радости, которую людям дарит спорт. Этой акцией мы хотим поддержать 37 петербургских атлетов, которые представляют Россию на Олимпиаде", - привели в информационно-издательском центре слова его генерального директора, главного редактора газеты "Петербургский дневник" Кирилла Смирнова.

В ближайшие недели жителей и гостей Петербурга также ждет специальная музыкальная программа к Дню Военно-морского флота, особый плейлист к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и джазовая подборка ко дню рождения писателя Сергея Довлатова, отметили в "Петроцентре".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия проходит в отсутствие обычных зрителей.