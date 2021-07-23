Гендиректор "Уфы" рассказал, когда новичок клуба из мини-футбола может дебютировать в РПЛ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Уфа", бывший игрок мини-футбольной команды "Новая генерация" Эгаш Касинтура может дебютировать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в воскресенье в матче первого тура чемпионата страны против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Шамиль Газизов.

"Уфа" в пятницу объявила о подписании контракта с 23-летним ангольским полузащитником Эгашем Касинтурой. Контракт между клубом и игроком рассчитан на три года. В 2016 году игрок переехал в Россию и начал карьеру в Сыктывкаре в мини-футбольной команде "Новая генерация", которая выступает в российской Суперлиге. За два предыдущих сезона он провел 51 матч на клубном уровне, забив 23 мяча.

"Мой близкий товарищ, главный тренер "Новой генерации" Вадим Яшин посоветовал понаблюдать за данным игроком. Мы с руководством "Новой генерации" договорились, что посмотрим его. У Касинтуры были большие предложения в мини-футболе, но сам парень хочет попробовать себя в большом футболе. Он полностью подходит под модель нашей игры", - сказал Газизов.

Собеседник агентства предпочел не проводить стилистических аналогий между Касинтурой и бывшими игроками "Уфы". "Сегодня он сыграет один тайм за молодежку. Думаю, он будет заявлен на игру с ЦСКА и все может быть. Посмотрим, как и что будет. Мы рады приветствовать Эгаша у себя. Он очень хороший парень, мы верим, что все будет хорошо", - добавил Газизов.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ "Уфа" 25 июля в Москве сыграет против ЦСКА. Встреча состоится на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 20:00 мск.