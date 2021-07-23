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Футбол в России

Бюджет "Уфы" на новый сезон сократился примерно на 25%

По словам гендиректора уфимского клуба Шамиля Газизова, бюджет команды сейчас составляет примерно 750-800 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Уфа" на сезон-2021/22 сократился примерно на 25% по сравнению с предыдущим. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

Бюджет "Уфы" на прошлый сезон являлся одним из самых низких в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Он составлял около 1 млрд рублей. "Бюджет клуба на новый сезон - примерно 750-800 млн рублей", - сказал Газизов.

В преддверии старта сезона-2021/22 состав "Уфы" пополнили вратарь Алексей Кузнецов, защитники Мориц Бауэр, Юрий Журавлев и Эрвинг Ботака, а также полузащитники Азер Алиев, Руслан Фищенко, Эгаш Касинтура и Александр Саплинов. По данным портала Transfermarkt, все игроки, кроме Саплинова, присоединились к уфимцам на правах свободных агентов, 23-летний хавбек был взят в аренду до конца сезона у "Ростова".

Летом команду покинули четыре футболиста - голкипер Алексей Чернов, защитник Павел Аликин, а также полузащитники Николай Гиоргобиани и Игорь Безденежных. Как утверждает портал Transfermarkt, Безденеждных и Аликин покинули "Уфу" бесплатно, тогда как Чернов и Гиоргобиани были проданы за €200 тыс. и € 57 тыс. соответственно.

"Мы находимся в поиске нападающего. Мне кажется, максимум, что будет, если получится, - игрок на эту позицию, но, как всегда, что-то может произойти, - сказал Газизов. - Что касается защиты, пока все нормально. Если вдруг появится звездочка, не пройдем мимо".

"Уфа" стартует в новом розыгрыше чемпионата России 25 июля матчем против ЦСКА. Встреча состоится в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 20:00 мск.

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